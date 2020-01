Ljubljana, 29. januarja - V Slovenski kinoteki bodo z današnjim odprtjem razstave in s projekcijo izbranih del začeli s predstavljanjem filmskega oziroma video opusa Mihe Vipotnika, nastalega med leti 1974 in 2018. Programski sklop, poimenovan Obrazi analognega/Kvantizacija rdeče, bo enkrat mesečno do konca junija poleg projekcij vključeval še predavanja in pogovore.