Kaj so svetu umetnosti dali srbski modernisti med letoma 1880 in 1950? RTV Slovenija 86 slik in kipov 38 najvidnejših predstavnikov srbskega modernizma, kot so Paja Jovanović, Uroš Predić, Đorđe Jovanović, Nadežda Petrović, Petar Dobrović, Sava Šumanović in Milan Konjović, postavljajo na ogled v Narodni galeriji.

