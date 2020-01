Šterbenc: Trumpov mirovni načrt za Bližnji vzhod je zgolj farsa Večer V torek predstavljeni ameriški mirovni načrt za Bližnji vzhod je po besedah poznavalca razmer v regiji Primoža Šterbenca zgolj farsa in nima možnosti za uspeh. Vsebina načrta je po njegovih besedah kontradiktorna in prazna. Predstavlja pa nov korak k temu, da bi palestinska ozemlja postala trajen vir nestabilnosti za regijo in Evropsko unijo.

