Prehitro pripeljal izza ovinka in trčil Primorske novice Včeraj ob 07.39 je močno počilo na Ajševici. Na cesti med Ajševico in Rožno Dolino, nedaleč od razcepa za smetišče v Stari Gori, se je 47-letni državljan Bosne in Hercegovine s sprednjim delom avtomobila peugeot 207 zaletel v voznika tovornega vlečnega vozila s polpriklopnikom, ki ga je vozil 56-letni Slovenec.

