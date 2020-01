Na novomeškem okrožnem sodišču je včeraj potekalo sojenje še tretjemu ugrabitelju 80-letnega Mirka Moravca iz Malega Nerajca v Beli krajini. Tudi tretji ugrabitelj je krivdo priznal, se Moravcu opravičil, sodišče pa je ugotovilo, da je star 26 let in ne manj kot 18, kot je Alžirec to sprva zatrjeval. Sodišče mu je prisodilo 21 mesecev zapora (tako, kot njegovima pajdašema).