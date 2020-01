Zagorela hlev in hiša: na delu 125 gasilcev SiOL.net V okolici Tržiča je prišlo do požara na gospodarskem poslopju in stanovanjski hiši. Požar je gasilcem uspelo omejiti, ena oseba pa je potrebovala zdravniško pomoč zaradi vdihovanja dima.

