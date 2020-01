Legendarne adidasove Superstarke praznujejo 50 let! City Magazine adidas Superstar, legenda urbane mode praznuje 50 let. Od košarkarskih copat, ki so parket osvojile leta 1969 in bile sprva na voljo le izbrancem, so v preteklih 50 letih postale nepogrešljive v vseh sferah urbanega življenja.

