[Razkrivamo] "Kitajski sindrom" se tokrat imenuje koronavirus: Ubije vsakega štiridesetega okuženega PORTAL PLUS

Kako resen in nevaren je dejansko koronavirus, ki se je zadnji dan lanskega leta pojavil v kitajskem mestu Vuhan in se v relativno kratkem času razširil še v 16 držav po svetu? Število umrlih ... Več.

Sorodno





Oglasi Omenjeni Kitajska Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Dejan Židan

Aleš Šabeder

Janez Janša

Borut Pahor