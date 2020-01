"Za nobeno državo ni dobro, kadar pride do vladne krize in do odstopa predsednika vlade ter posledično odstopa vlade. Kajti to zmeraj pomeni negotovo situacijo, v kateri se ne da reševati ključnih vprašanj, pred katerimi sta družba in država. Predsednik vlade je povedal, da s trinajstimi poslanci in s to koalicijo pač ne more uresničiti pričakovanj ljudi. Zato odstopa.