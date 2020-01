Američanka pokvarila avstralsko zabavo, ki so jo čakali 40 let Sportal Na OP Avstralije so na sporedu polfinalni dvoboji. Kot prva se je v finale uvrstila Američanka Sofia Kenin, ki je izločila prvo igralko sveta Ashleigh Barty. Drugi polfinale bosta igrali Simona Halep in Garbine Mugurza.

