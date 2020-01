Letos v gorah že vrsta nesreč Primorske novice Letošnja zima v gore privablja številne gornike, ki pa se na pot pogosto podajo neustrezno opremljeni in pripravljeni. V tem mesecu se je zgodilo že 37 gorskih nesreč, v katerih so umrle štiri osebe. Gorski reševalci so zato včeraj ponovno opozorili na pravo izbiro poti, pazljivost, potrebno opremo in znanje.

