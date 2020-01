Sramoten izpad v New Yorku, navijači izgubljajo potrpljenje #video SiOL.net V ligi NBA, kjer se nadaljuje žalovanje za tragično umrlim Kobejem Bryantom, je bilo v noči na četrtek odigranih šest tekem. Najboljši strelec tekmovanja James Harden (Houston) se je vrnil na parket, a ga je s trojnim dvojčkom in zmago zasenčil Damian Lillard (Portland), v New Yorku pa je ogromno prahu dvignila nešportna poteza Elfrida Paytona, po kateri je sledil pretep, izključeni pa so bili kar...

