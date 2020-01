V Bresternici pri Mariboru umrl v prometni nesreči Lokalec.si Na Celovški cesti v Bresternici pri Mariboru je malo po 1. uri prišlo do prometne nesreče s smrtnim izidom. Kot so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje, je voznik avtomobila zapeljal v odbojni zid in pristal na strehi. Zaradi poškodb je umrl na kraju nesreče. Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, je voznik […]

Sorodno























Oglasi Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Janez Janša

Borut Pahor

Karl Erjavec

Anže Kopitar