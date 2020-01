Za sprehajalce na smučiščih od 100 do 800 evrov kazni 24ur.com Na Mariborskem Pohorju in Arehu bodo policisti pogosteje izvajali poostrene nadzore. Pozorni bodo na turne smučarje in sprehajalce, ki se znajdejo na progah, tudi ko so se odprte. S tem namreč ogrožajo tako sebe kot druge. Kazni za kršitev predpisov se gibljejo od 100 do 800 evrov.

