V Murski Soboti spodletela tatvina za okoli 155.000 evrov elektronskih naprav Dnevnik V Murski Soboti so neznanci v ponedeljek vlomili v trgovski center in odtujili več različnih mobilnih in drugih elektronskih naprav v skupni vrednosti okrog 155.000 evrov. Policisti so vozilo z ukradenim blagom hitro izsledili, nakar je to zapeljalo...

