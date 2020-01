Slovenija je z včerajšnjim dnem ostala brez vlade s polnimi pooblastili. Državni zbor se je namreč seznanil z odstopom Marjana Šarca s položaja predsednika vlade, s tem je celotni vladi prenehal mandat in bo do izvolitve nove opravljala le še tekoče posle. Šarec se je torej poslovil in odnehal, ko je ugotovil, da nalogi ni kos in da tega ne zmore.