Domačini pomagali noseči Maročanki SiOL.net V zgodnjih jutranjih urah so na hišo v vasi Rakitovcu pri Kopru potrkali štirje Maročani in državljan Libije. Med njimi je bila tudi noseča ženska tik pred porodom. Domačine so zaprosili naj pokličejo policijo in reševalno vozilo. Nosečnica je zgodaj zjutraj v splošni bolnišnici Izola rodila zdravega otroka.

