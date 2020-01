VIDEO: Ptujski svetniki potrdili višje položnice komunalnih storitev Lokalec.si Ptujski mestni svetniki so na ponedeljkovi seji vendarle potrdili dvig cen komunalnih storitev, ki jih je predlagalo Komunalo podjetje Ptuj. Tako so dvignili cene storitve odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin, storitev čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin ter za storitve povezane z nepretočnimi greznicami in komunalnimi čistilnimi napravami. […]

