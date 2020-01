Evropski parlament do poletja zahteva zavezujoča pravila o enotnem polnilniku Krizno ogledalo Evropski parlament poziva Evropsko komisijo, naj najkasneje do julija letos pripravi izboljšana pravila o enotnem polnilniku. S tem želi parlament spodbujati potrošnike k trajnostnim odločitvam in zmanjšati količine ustvarjenih elektronskih odpadkov v Evropi. Želijo zagotoviti, da ne bo treba za vsak telefon kupiti novega polnilca.

