Ikea zaradi koronavirusa zaprla vse trgovine na Kitajskem Primorske novice Švedski prodajalec pohištva Ikea se je odločil do nadaljnjega zapreti vse trgovine na Kitajskem zaradi širjenja koronavirusa. Že včeraj so zaprli vrata približno polovice svojih trgovin, danes so se odločili, da zaprejo vseh 30 trgovin.

