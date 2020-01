Italijan in Hrvat brez vozniškega dovoljenja nezakonito vozila migrante Primorske novice Na območju policijskih uprav Novo mesto in Koper so policisti v sredo obravnavali dva ločena primera nezakonitega prevoza migrantov. Gre za državljana Italije in Hrvaške, slednji je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. V obeh vozilih sta skupno prevažala šest tujcev, so sporočili s policije.

