Skupina Krka je po predhodni oceni lani zabeležila 1,49 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je 12 odstotkov več kot predlani. Čisti dobiček je povečala za 39 odstotkov na 242,1 milijona evrov, so danes povedali v družbi. Glede domnevnega podkupovanja v Romuniji pa so pojasnili, da so obtožbe romunskih medijev neutemeljene.