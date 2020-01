V Šiški v Ljubljani bo v manj kot dveh letih zgrajena stanovanjsko-poslovna soseska Bellevue Living. Vključevala bo dva 16-nadstropna stolpa z več kot 70 stanovanji, od manjših do penthousov, 275 parkirnih mest v podzemnih etažah, zeleni vrt z otroškim igriščem na strehi in trgovine, so danes na predstavitvi povedali sodelujoči pri projektu.