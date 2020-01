Hinavščina Brgleza in Fajonove: Medtem ko objokujeta holokavst, poveličujeta komunizem, zaradi kater Nova24TV Evropska poslanca Milan Brglez in Tanja Fajon sta ponovno razburila javnost, ko sta v hinavščini presegla sama sebe. Prav v dneh, ko ponovno glasno poveličujeta komunizem, ki se je prav pri nas pojavil v najhujši obliki in povzročil vsaj 100 tisoč smrtnih žrtev, sta se odzvala tudi ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta. Brglez […]

Sorodno Oglasi Omenjeni Facebook

Milan Brglez

Tanja Fajon Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Borut Pahor

Janez Janša

Boris Štefanec

Matej Tonin