Na koprskem več primerov ponarejanja denarja Dnevnik Policiste in kriminaliste Policijske uprave Koper zadnja dva meseca zaposlujejo ponarejeni bankovci. V januarju so obravnavali že 34 kaznivih dejanj ponarejanja denarja, v decembru lani pa 23. Občane in tiste, ki poslujejo z gotovino, opozarjajo,...

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Janez Janša

Borut Pahor

Boris Štefanec

Zoran Dragić