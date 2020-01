Sprejetje priporočil univerzalnega periodičnega pregleda stanja človekovih pravic Vlada RS Vlada Republike Slovenije je dne 30. januarja 2020 sprejela poročilo o ustnem zagovoru Republike Slovenije v 3. krogu Univerzalnega periodičnega pregleda stanja človekovih pravic, ki je potekal v Ženevi 12. novembra 2019. Hkrati je potrdila tudi poročilo Delovne skupine za univerzalni periodični pregled, s katerim se je Republika Slovenija opredelila do priporočil držav, ki so jih le-te podale Sloveniji v 3. krogu Univerzalnega periodičnega pregleda. Opredelitev do priporočil bo objavljena na spletnih straneh MZZ.

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Borut Pahor

Janez Janša

Boris Štefanec

Matej Tonin