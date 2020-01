Pa jih imajo! Našli so KRIMINALCE, ki so z DOPINGOM zalagali kolesarje! Zdaj bodo padale GLAVE! Ekipa Španska policija je danes sporočila, da je razbila spletno kriminalno združbo, ki je športnikom v tej državi in tujini omogočala krvni doping (Epo). V preiskavi so zasegli 850 injekcij s prepovedanim sredstvom, kar je največ doslej v eni akciji v Evropi, je sporočila španska policija.



