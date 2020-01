Podpisi so na papirju, stroji naj bi v karavanškem predoru zabrneli marca Svet 24 Dars in turški Cengiz sta danes podpisala pogodbo za začetek gradnje druge cevi karavanškega predora. Stroji bodo predvidoma zabrneli marca, če bo to le dopuščalo vreme, je dejal predsednik uprave Darsa Tomaž Vidic.



Več na Svet24.si.si

Sorodno















Oglasi