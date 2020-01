Stranke tehtajo možnosti: SDS in Desus tudi o novi vladi, SD zanimajo le volitve, Počivalšek govoril Večer Po odstopu vlade so se danes sestali štabi nekaterih strank. V SD o volitvah kot edini opciji, pri Desusu in SDS ne izključujejo resnih pogovorov o iskanju alternativne večine v tej sestavi parlamenta.

