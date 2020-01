GEN-I bo v Severni Makedoniji do leta 2023 zgradil 17 MW sončno elektrarno Energetika.NET GEN-I je na natečaju za gradnjo sončne elektrarne na državni zemlji, ki ga je lansko leto pripravila Severna Makedonija, oddal ponudbo za tri od enajstih lotov in bil izbran pri vseh treh. GEN-I bo tako v tej državi zgradil 17 MW sončno elektrarno, so sporočili iz družbe. Sončna elektrarna, ki jo bo družba postavila v Amzabegovem, bo omogočila dobavo čiste električne energije tako v Severni Makedoniji kot na ostalih trgih v regiji, pojasnjujejo.

