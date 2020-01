Ne bodo se umaknili iz Piranskega zaliva Primorske novice Podpredsednik hrvaške vlade in notranji minister Davor Božinović je v pogovoru za regionalno televizijo N1 dejal, da bo hrvaška policija tudi v prihodnje nadzirala “vsako ped hrvaškega morja”, vključno s tistim v Piranskem zalivu. Lani so slovenski policisti in inšpektorji v Piranskem zalivu evidentirali 1947 dogodkov.

