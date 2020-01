EU v Londonu še danes in nikoli več Primorske novice Ker so veleposlaniki vseh 27 članic Evropske unije v pisnem postopku včeraj potrdili izstopni sporazum, bo Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske lahko danes ponoči dokončno zapustilo povezavo. V prehodnem obdobju, ki bo trajalo do konca tega leta, se za ljudi ne bo spremenilo praktično nič, kako pa bo po tem obdobju, bo odvisno od nadaljnjih pogajanj.

