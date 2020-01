Si v preteklem letu pomagal drugim kot prostovoljec? Potem se prijavi na razpis Mladinskega sveta Slovenije, ki je namenjen najboljšim prostovoljcem, mladinskim projektom in voditeljem. Natečaj poteka že sedemnajsto leto zapored. Prijavijo se lahko vse skupine in posamezniki, ki so se v preteklem letu posvečali prostovoljstvu. Osredotočali se bodo na šest kategorij: naj prostovoljko in [...] Prisp ...