Minister dr. Cerar mentorjem v programih Evrošola in Šola ambasadorka EU: "Najpomembnejše slovensko Vlada RS Minister za zunanje zadeve dr. Miro Cerar je danes v prostorih Hiše Evropske unije nagovoril zbrane učitelje in mentorje, ki sodelujejo v projektih Evrošola in Šola ambasadorka Evropske unije, ki ju izvaja Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji.

