Od danes do predvidoma aprila zaprta Koroška cesta Lokalec.si V Mariboru bodo danes zaradi obnove zaprli Koroško cesto, ki predstavlja pomembno prometno povezavo med vzhodnim in zahodnim delom mestnega središča. Ta odsek dnevno prevozi med 14.000 in 15.000 vozil, zato je pričakovati večjo obremenjenost drugih prometnih poti. Zapora je napovedana do konca aprila. Na Glavnem trgu so se dela začela že konec oktobra, a […]

