Hrvaški policisti so v občini Kraljevec ob Sotli ob hrvaško-slovenski meji ustavilI kombi, v katerem so našli 481 kilogramov marihuane. V njem sta se vozila 41-letni državljan Slovenije in 29-letni državljan Bosne in Hercegovine. Moška sta skupaj nabavila večjo količino marihuane, na kakšen način pa še niso ugotovili, sporoča hrvaško notranje ministrstvo. Ko so ju policisti ustavili v kraju Radako ...