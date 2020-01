Pomenskih asociacij in zgodovinskih referenc polna dela Helene Tahir RTV Slovenija Grafike Helene Tahir so kot kolaži, sestavljeni iz različnih matric, raznih vzgibov, asociacij in pomenskih zaključkov. So arhaična podoba današnjega časa, ko informacije, simboli in podobe tako rekoč lebdijo nekje blizu in nas nagovarjajo.

