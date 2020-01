UKC Maribor omejil obiske na vseh oddelkih in dal prva navodila ob sumu na koronavirus Lokalec.si Zaradi povečanega števila virusnih obolenj dihal od danes omejujejo obiske na vseh oddelkih UKC Maribor na eno zdravo odraslo osebo dnevno. Omejitev obiskov velja do preklica, so sporočili iz UKC Maribor. Osebe s prehladnimi ali drugimi nalezljivimi obolenji naj ne obiskujejo bolnišnice še vsaj 24 ur po prenehanju bolezenskih težav. Ob obisku pa je treba […]

Sorodno Oglasi Omenjeni Kitajska

Klinični center

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Janez Janša

Miro Cerar

Zdravko Počivalšek

Janez Stanovnik