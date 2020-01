Poslanci želijo ukiniti volilne okraje, predlagajo uvedbo prednostnega glasu 24ur.com Skupina poslank in poslancev je v parlamentarni postopek danes vložila predlog novele zakona o volitvah v državni zbor, s katerim predlaga ukinitev volilnih okrajev in uvedbo relativnega prednostnega glasu. Pod predlog zakona je podpisanih 59 poslancev LMŠ, SD, SMC, SAB, NSi, SNS in Levice ter poslanca narodnih skupnosti.

Sorodno









Oglasi