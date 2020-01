FOTO: To so posledice današnje nesreče na štajerki; trčilo šest avtomobilov in tovornjak Svet 24 Štajersko avtocesto je pri Domžalah danes popoldne ohromila huda prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženih več osebnih in tovorno vozilo.



Več na Svet24.si.si

Sorodno







Oglasi