Berlinale umaknil nagrado, poimenovano po prvem direktorju Dnevnik Organizatorji mednarodnega filmskega festivala v Berlinu so sporočili, da ne bodo več podelili srebrnega medveda, poimenovanega po prvem direktorju festivala Alfredu Bauerju. Za to so se odločili po tem, ko je časopis Die Zeit iz Hamburga v sredo...

