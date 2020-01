Prvi napovednik v živo: Hitri in drzni 9 24ur.com Ena najuspešnejših franšiz Hitri in drzni bo letos maja dobila novo nadaljevanje – deveto po vrsti. Prvi napovednik za najnovejši del drzne sage pa bo prvič predstavljen med posebnim koncertom v Miamiju, ki že poteka in si ga lahko ogledate spodaj.

Sorodno

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Janez Janša

Janez Stanovnik

Borut Pahor

Miro Cerar