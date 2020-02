Umrl nekdanji politik in predsednik ZZB NOB Janez Stanovnik Gorenjski glas V 98. letu starosti je umrl Janez Stanovnik, nekdanji predsednik Zveze združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije (ZZB NOB), poročajo mediji. V letih od 1984 do 1988 je bil član predsedstva SR Slovenije, od 1988 do 1990 pa...

