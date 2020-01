Policisti odpravili pridržanje 52-letnemu Srbu, ki je osumljen protipravnega odvzema prostosti 24ur.com Policisti so odpravili pridržanje 52-letnemu državljanu Srbije, ki so ga pridržali zaradi kaznivih dejanj izsiljevanja in protipravnega odvzema prostosti. Policisti bodo nadaljevali zbiranje obvestil, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno tožilstvo, so pojasnili na Policijski upravi Ljubljana.

Sorodno





Oglasi Omenjeni Ljubljana

Srbija Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Janez Stanovnik

Luka Dončić

Jan Oblak

Borut Pahor