Dušan Keber: »Kot pred 15 leti so zmagali pritiski zavarovalnic in pogledi bogatih« Mladina "Zavarovalniški lobi je gotovo eden pomembnih razlogov, da zakon ni uspel. Drugi razlog pa je nagonsko nasprotovanje, da bi tisti, ki imajo v rokah moč odločanja, sami na koncu plačevali več kot revni. Nikakor nočejo privoliti v to, da bi bili bogati bolj obremenjeni, čeprav bi bilo to pravičneje."

