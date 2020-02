Sneg pobelil Vogel, v dolini so zasnežili Senožeta Dnevnik Dobra dva tedna pred prvim tednom zimskih počitnic za slovenske šolarje je sneg pobelil smučišče Vogel, ki so ga ta teden ponovno odprli za smučarje. Prizadevni domačini pa so v Srednji vasi zasnežili tudi smučišče Senožeta.

