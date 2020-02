Štuhčeva in tekmice ostale brez smuka Sportal Nič ne bo s sobotnim smukom za ženske v Sočiju, kjer se nadaljujejo težave z vremenom. Organizatorjem, ki so morali v preteklih dneh odpovedati vse tri treninge, tudi danes ni uspelo izpeljati obveznega treninga smuka, tako da so šesto smukaško preizkušnjo sezone odpovedali. Ali jo bodo nadomestili in kje, še ni znano.

