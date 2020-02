Smučišče Zatrnik je bilo nekoč eno najbolj znanih v Sloveniji. Obratovalo je vse do leta 1994, ko so zaradi nesoglasij z lastniki zemljišč žičniške naprave ugasnili. Staro železje pa še danes stoji tam in se podira. Vse to sredi Triglavskega narodnega parka. Manj je v javnosti znano, da so lastnike zemljišč v 60-ih letih pretentali, da so podpisali služnostne pogodbe, od katerih, kot pravijo sami, ...