Nepomemben poraz Kamničank v Zagrebu, Novogoričanke po trdem boju praznih rok SiOL.net V zadnjem krogu prvega dela lige MEVZA so odbojkarice Calcita, ki so si že prej zagotovile nastop na zaključnem turnirju v Novi Gorici, doživele poraz z 0:3 (-18, -17, -19) v Zagrebu. Kamničanke bi z zmago teoretično še lahko prehitele odbojkarice Brčkega, a to ne bi spremenilo prav ničesar. V polfinalu se bodo namreč udarile prav z Bosankami. GEN-I Volley so na svoji zadnji tekmi uvodnega dela go...

