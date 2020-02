Razgrajala in plesala na terencu, nato z njim prebila Trumpovo ograjo RTV Slovenija Na Floridi so aretirali 30-letnico, ki je z avtomobilom prebila dve varnostni zapori pred posestvom ameriškega predsednika Donalda Trumpa Mar-a-Lago v Palm Beachu in se potem še nekaj časa uspešno izmikala policiji.

